Giarre maxi operazione dei Carabinieri | armi e droga sequestrate in diversi quartieri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli a tappeto per garantire sicurezza nel territorio. Nell’ambito di un piano di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, i Carabinieri della Stazione di Giarre, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno condotto una vasta operazione di controllo mirata a rafforzare la sicurezza nel territorio. Le attività, coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, hanno riguardato perquisizioni e ispezioni in diverse aree sensibili del centro urbano, con risultati significativi. Fucile a canne mozze e droga trovati in un edificio popolare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.siciliareport.it/cronaca/giarre-ct-rapina-violenta-a-piccolo-imprenditore-3-arresti-dei-carabinieri/ - facebook.com Vai su Facebook
Un “caf abusivo” per favorire l’immigrazione clandestina, maxi operazione dei carabinieri: cinque arresti - Livorno, 4 giugno 2025 – I carabinieri del comando provinciale di Livorno stanno eseguendo nelle province di Napoli e Grosseto un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal ... Da lanazione.it
Maxi operazione dei carabinieri contro la prostituzione - Riccione (Rimini), 19 marzo 2016 – I carabinieri della compagnia di Riccione hanno stretto il cerchio attorno a un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione sulla riviera ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Armi e droga nel Salento, maxi operazione dei carabinieri - Una vasta operazione contro la criminalità organizzata salentina condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce è in corso in queste ore nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e ... Si legge su ansa.it