Gianmarco Tamberi l' oro più bello | l' amore per la sua bambina

Un momento di vita privata, dolce e spontaneo, per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto, abituato a far sognare con le sue imprese sportive, questa volta conquista tutti con un gesto semplice: la tenerezza verso la sua bambina, Camilla. Nel video, Tamberi appare sorridente e rilassato, immerso in un abbraccio pieno d'amore. Accanto a lui la moglie Chiara, con la quale condivide da anni successi e momenti indimenticabili. La scena racconta un Gianmarco diverso da quello che siamo abituati a vedere in pedana: non l'atleta concentrato prima del salto, ma un papà orgoglioso e innamorato, capace di emozionarsi davanti alla piccola che gli ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gianmarco Tamberi, l'oro più bello: l'amore per la sua bambina

