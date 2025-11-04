Gianluca travolto dopo la caduta in moto | 2 indagati per omicidio stradale

Civitanova, 4 novembre 2025 – Dopo il tragico schianto in superstrada, oggi pomeriggio si svolgerà l’autopsia sulla salma di Gianluca Ausanio, 48enne originario di Napoli che da tempo viveva e lavorava a Civitanova. Indagati per il reato di omicidio stradale, come atto dovuto, i due uomini alla guida delle rispettive auto che hanno investito il corpo del motociclista, a terra dopo l’impatto contro il guardrail. L’incidente era avvenuto tra sabato e domenica, intorno all’una di notte, ad un chilometro dalla fine della superstrada. Autopsia sulla salma di Gianluca Ausanio. Questa mattina il sostituto procuratore Francesco Carusi conferirà l’incarico al medico legale Roberto Scendoni, che nel pomeriggio eseguirà l’autopsia sulla salma del 48enne, che si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitanova da sabato notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

