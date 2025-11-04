M ontego Bay, 4 nov. (askanews) – Montego Bay, cuore dell’economia turistica giamaicana, è irriconoscibile dopo il passaggio dell’uragano Melissa. La città resta senza elettricità e comunicazioni, mentre i resort fronte mare fanno la conta dei danni. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giamaica, Montego Bay devastata dall’uragano Melissa iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

