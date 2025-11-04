Inter News 24 . Il retroscena. Il discusso episodio del cartellino giallo (e non rosso) al difensore dell’Inter, Yann Bisseck, per il fallo sull’attaccante scaligero Giovane in Hellas Verona-Inter, si arricchisce di un nuovo, decisivo dettaglio. La trasmissione Open VAR su Dazn ha svelato gli audio della sala VAR di Lissone, confermando la correttezza della decisione finale dell’arbitro Daniele Doveri, già avallata dal designatore Gianluca Rocchi. Ciò che emerge, però, è il caos decisionale di quei secondi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giallo Bisseck, svelato l’audio Var! L’assistente per poco non induce l’arbitro all’errore: «È ultimo, va in porta». La risposta da Lissone