Giallo Bisseck svelato l’audio Var! L’assistente per poco non induce l’arbitro all’errore | È ultimo va in porta La risposta da Lissone
Inter News 24 . Il retroscena. Il discusso episodio del cartellino giallo (e non rosso) al difensore dell’Inter, Yann Bisseck, per il fallo sull’attaccante scaligero Giovane in Hellas Verona-Inter, si arricchisce di un nuovo, decisivo dettaglio. La trasmissione Open VAR su Dazn ha svelato gli audio della sala VAR di Lissone, confermando la correttezza della decisione finale dell’arbitro Daniele Doveri, già avallata dal designatore Gianluca Rocchi. Ciò che emerge, però, è il caos decisionale di quei secondi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Corriere dello Sport: "Un caso, quello di Bisseck, che Rocchi ha "girato" alla Uefa per avere conforto e confronto. Anche a Nyon ritengono dirimente la direzione generale dell'azione, dunque giallo. Di sicuro, era d'accordo con Rocchi il suo vice, Di Liberatore,