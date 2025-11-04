GialappaShow |  il siparietto tra Belén Rodriguez e l' imitazione di Stefano De Martino è da incorniciare

Vanityfair.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultima puntata del programma di Tv8 la co-conduttrice ha dato vita a uno spassoso sketch con Luigi Esposito travestito da Stefano De Martino: e il risultato è stato al di sopra delle aspettative. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - GialappaShow: il siparietto tra Belén Rodriguez e l'imitazione di Stefano De Martino è da incorniciare

