Già condannato per calunnia e falsa testimonianza | rintracciato e arrestato
Nella mattinata di lunedì 3, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un 47enne su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bologna. Il provvedimento restrittivo trae origine da una condanna per i reati di calunnia e falsa testimonianza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
