Ghoulam | Il Napoli ha fatto troppo poco per sperare di vincere questa partita

Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio del Napoli contro l’Eintracht «Ha fatto secondo me troppo poco per sperare di vincere questa partita. Al di là del Napoli, la prestazione dell’Eintracht è stata un po’ strana perché è venuto a difendersi, possesso palla quasi 70% per il Napoli. Ad oggi il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol: oggi ha creato ma non abbastanza per questo livello e per passare il turno. Anguissa ha fatto una bellissima partita, è stato sicuramente il migliore del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ghoulam: «Il Napoli ha fatto troppo poco per sperare di vincere questa partita»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nei salotti Tv, per commentare le sorti di #Inter, #Milan e #Juventus c'è la fila di giornalisti e vecchie glorie. Per il #Napoli c'è solo Clemente Russo, che con il pallone c'entra zero; e Ferrara, con un passato diviso in due. Bruno Giordano, Faouzi Ghoulam, Ciro - facebook.com Vai su Facebook

$Ghoulam: “Arrivata la risposta di personalità del $Napoli che ci aspettavamo” - X Vai su X

Sky, Ghoulam: "Conte li ha messi davanti alle responsabilità e c'è stata una grande risposta" - Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria degli azzurri contro l'Inter: "Aspettavamo una risposta del Napoli, dopo la brutta ... Si legge su tuttonapoli.net

Sky, Ghoulam: "Creato poco, così non passi il turno! Eintracht aveva perso 5-1 le ultime due" - Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio del Napoli: "Ha fatto secondo me troppo poco per sperare ... Lo riporta tuttonapoli.net

Ghoulam, siparietto in diretta tv con Di Lorenzo: “Una serata di m...a per il Napoli, manca cazzimma” - L'ex terzino degli azzurri è intervenuto dagli studi di Sky Sport dopo la goleada subita dalla squadra contro il Psv in Champions League ... Si legge su msn.com