Gettato a terra da un detenuto agente finisce in ospedale
Ancora un grave episodio di violenza portato alla luce dai sindacati all'interno del carcere di Padova. A denunciare l'accaduto la sigla Fns Cisl Veneto attraverso il segretario generale Matteo Iannuzzi: «La Fns Cisl Veneto esprime la più ferma condanna per l'ennesimo grave episodio di violenza.
