Gettato a terra da un detenuto agente finisce in ospedale

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un grave episodio di violenza portato alla luce dai sindacati all'interno del carcere di Padova. A denunciare l'accaduto la sigla Fns Cisl Veneto attraverso il segretario generale Matteo Iannuzzi: «La Fns Cisl Veneto esprime la più ferma condanna per l’ennesimo grave episodio di violenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

gettato terra detenuto agenteGettato a terra da un detenuto, agente finisce in ospedale - La denuncia è arrivata dalla sigla Fns Cisl Veneto attraverso il segretario generale Matteo Iannuzzi. Scrive padovaoggi.it

gettato terra detenuto agenteFerì 8 agenti a Marassi, trasferito a Pontedecimo ne aggredisce un altro - Lo stesso detenuto di origine egiziana, che a Marassi ha ferito otto agenti, causando loro una prognosi totale di 92 giorni, ristretto per reati gravissimi di violenza sessuale, detenuto violento e ... Si legge su genovatoday.it

Detenuto per violenza sessuale ferisce otto agenti a Genova - Un detenuto nel carcere di Marassi a Genova per reati di violenza sessuale ha aggredito e ferito otto agenti della polizia penitenziaria con una prognosi complessiva di 92 giorni. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gettato Terra Detenuto Agente