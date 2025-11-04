Gesualdo accende il Natale | Banfy ospite della prima giornata

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestoso Castello di Gesualdo si prepara a illuminarsi per l’atteso taglio del nastro dei Mercatini di Natale, inaugurando ufficialmente la stagione più magica dell’anno. Tra le mura storiche e le vie addobbate del borgo, si respirerà un’atmosfera da fiaba, fatta di luci, profumi e tradizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

