Gesualdo accende il Natale | Banfy ospite della prima giornata
Il maestoso Castello di Gesualdo si prepara a illuminarsi per l’atteso taglio del nastro dei Mercatini di Natale, inaugurando ufficialmente la stagione più magica dell’anno. Tra le mura storiche e le vie addobbate del borgo, si respirerà un’atmosfera da fiaba, fatta di luci, profumi e tradizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il nostro Aglianico del Vulture DOP Gesualdo è entrato nella Top Hundred 2025 "Storici" de Il Golosario, la selezione che celebra i migliori vini d'Italia.? Questo riconoscimento è vostro quanto nostro. È di chi crede nel valore della qualità, di chi sceglie il territo - facebook.com Vai su Facebook
“Come d’Incanto”: il Natale si accende al Castello di Ceppaloni. Si parte sabato 8 novembre - Dopo il grande successo delle precedenti edizioni ospitate nel Castello di Gesualdo, l’associazione Immaginaria E. Lo riporta ntr24.tv