Gesto semplice ma significativo | vaccino anti-influenzale gratis per i lavoratori dell' azienda metalmeccanica
Somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale a tutti i dipendenti che desiderano usufruirne. Verrà attuata da parte di Ferro Bac, industria metalmeccanica cesenate associata a Confartigianato cesenate, con oltre cinquant’anni di attività, che conferma la propria attenzione al benessere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
