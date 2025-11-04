Gerusalemme media | oltre 460 coloni israeliani assaltano moschea di Al-Aqsa
(Adnkronos) – Oltre 4600 coloni israeliani avrebbero preso d'assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme Est, sotto la stretta protezione della polizia israeliana. A riportarlo è l'agenzia palestinese Wafa citando il governatorato di Gerusalemme, che ha dichiarato che un totale di 465 coloni ha preso d'assalto i cortili della moschea di Al-Aqsa, effettuando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
