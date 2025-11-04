Gerusalemme la provocazione di 465 coloni israeliani | assaltano moschea di Al-Aqsa per celebrare riti talmudici - VIDEO

465 coloni israeliani hanno assaltato il complesso della Moschea di Al-Aqsa, sotto la stretta protezione della polizia israeliana. Il Governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che questa irruzione è una violazione nei confronti del luogo sacro e di coloro che frequentano la Spianata delle Moschee. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gerusalemme, la provocazione di 465 coloni israeliani: assaltano moschea di Al-Aqsa per celebrare riti talmudici - VIDEO

