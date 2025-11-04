Gerusalemme la provocazione dei coloni alla moschea di Al-Aqsa

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre gli Stati Uniti inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni, a Gerusalemme decine di coloni fanno irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa, sotto la protezione della polizia. Momenti di tensione estremi che sono anche sintomo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gerusalemme la provocazione dei coloni alla moschea di al aqsa

© Ildifforme.it - Gerusalemme, la provocazione dei coloni alla moschea di Al-Aqsa

Approfondisci con queste news

gerusalemme provocazione coloni moscheaGerusalemme, centinaia di coloni israeliani nella moschea di Al-Aqsa. Rituali talmudici come profanazione - Aqsa, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici ... Da blitzquotidiano.it

La provocazione dei coloni israeliani a Gerusalemme: in 465 fanno irruzione nella moschea di Al-Aqsa - A Gerusalemme, 465 coloni israeliani hanno fatto irruzione nel complesso della Moschea di Al- fanpage.it scrive

gerusalemme provocazione coloni moscheaProvocazione dei coloni ad Al-Aqsa, in 465 nei cortili della moschea - Il Governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che un totale di 465 coloni si sono riversati nei cortili della Moschea di Al- Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gerusalemme Provocazione Coloni Moschea