Gerusalemme la provocazione dei coloni alla moschea di Al-Aqsa
Mentre gli Stati Uniti inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni, a Gerusalemme decine di coloni fanno irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa, sotto la protezione della polizia. Momenti di tensione estremi che sono anche sintomo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
