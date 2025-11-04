Un gruppo di israeliani, tra i quali coloni e ultraortodossi, è entrato nel complesso della moschea di al-Aqsa scortato dalla polizia israeliana. L’agenzia di stampa Wafa ha riferito che decine di israeliani hanno effettuato l’incursione, mentre il governatorato di Gerusalemme ha affermato che un totale di 465 israeliani sono entrati nei cortili, intraprendendo quello che ha descritto come “ tour provocatorio ” della zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gerusalemme, la provocazione: 465 coloni e ultraortodossi israeliani nella moschea di al-Aqsa