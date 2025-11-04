Gerusalemme coloni israeliani entrano nella Moschea di Al-Aqsa
Secondo quanto riportato dall’agenzia palestinese Wafa, centinaia di coloni israeliani, scortati da un ingente dispositivo della polizia, sono entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa. Il Governatorato di Gerusalemme ha riferito che in totale 465 coloni hanno preso parte a visite organizzate all’interno dei cortili del luogo sacro, dove hanno compiuto rituali talmudici considerati provocatori dalle autorità locali. Le tensioni nella zona rimangono elevate, mentre le autorità palestinesi denunciano l’aumento di queste incursioni sotto protezione delle forze israeliane. Axios: «La proposta Usa all’Onu: la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza». 🔗 Leggi su Lettera43.it
