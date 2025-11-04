Geolier cresce l’attesa per il nuovo album | Fotografia anticipa un brano d’amore

Sale la febbre tra i fan di Geolier, il rapper dei record che continua a stuzzicare il pubblico con spoiler e anticipazioni sui social rispetto al suo nuovo album. A far impazzire il web, questa volta, è “Fotografia”, una breve anteprima di quello che sembra essere un brano d’amore intenso e personale, secondo molti, dedicato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Geolier, cresce l’attesa per il nuovo album: “Fotografia” anticipa un brano d’amore

