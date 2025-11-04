Gensami FW 25-26 | eleganza senza tempo per la donna modena

La collezione FW 25-26 di Gensami unisce tagli puliti, colori tenui e tocchi bordeaux. Il Filo Giallo come simbolo di affetto. La nuova collezione FW 25-26 firmata Gensami è un perfetto equilibrio tra eleganza e contemporaneità, ideata per la donna contemporanea che ama distinguersi con stile e sobrietà. La nuova linea si contraddistingue per tagli semplici e puliti, che valorizzano la purezza delle forme e la raffinatezza dei dettagli. I colori tenui come il bianco, il panna e il beige esprimono un’eleganza discreta e senza tempo, creando capi versatili e adatti a ogni occasione. Questa palette luminosa è il cuore della collezione, che punta a offrire una maglieria sofisticata ma accessibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

