Genova ricorda le vittime delle alluvioni i genitori di Serena Costa | Allerte e limitazioni ci proteggono | Foto e video

Cerimonia in via Fereggiano per commemorare le vittime dell’alluvione del 2011 e del 2014. La sindaca Silvia Salis: “C'è molto da fare ancora: il Noce, il Rovare, lo scolmatore del Bisagno”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova ricorda le vittime delle alluvioni, i genitori di Serena Costa: “Allerte e limitazioni ci proteggono” | Foto e video

News recenti che potrebbero piacerti

#Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e 2014 Questa mattina si è tenuta la commemorazione delle vittime delle alluvioni che nel 2011 e nel 2014 sconvolsero la città. La cerimonia è iniziata a Marassi presso la targa collocata all’incrocio tra cors - facebook.com Vai su Facebook

Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014, i genitori di Serena Costa: “Allerte e limitazioni ci proteggono” - Cerimonia in via Fereggiano per commemorare le vittime dell’alluvione del 2011 e del 2014. Segnala ilsecoloxix.it

Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e 2014 - A distanza di anni, il ricordo delle tragedie autunnali desta ancora indignazione e commozione. Da msn.com

Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e 2014, Salis: “Trasformare la memoria in impegno” - Genova ha dedicato la mattinata al ricordo delle vittime delle alluvioni che nel 2011 e nel 2014 sconvolsero la città, unendo istituzioni, familiari e cittadini in un momento di profonda partecipazion ... Segnala genova3000.it