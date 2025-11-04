Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e 2014

Genova stamattina ha ricordato le vittime delle alluvioni che nel 2011 e nel 2014 sconvolsero la città. Il primo evento si è tenuto nel quartiere di Marassi, davanti alla targa che ricorda le sei vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011, collocata all’incrocio tra corso Sardegna e corso De. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014, i genitori di Serena Costa: “Allerte e limitazioni ci proteggono” - Cerimonia in via Fereggiano per commemorare le vittime dell’alluvione del 2011 e del 2014. Da ilsecoloxix.it

Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e 2014, Salis: “Trasformare la memoria in impegno” - Genova ha dedicato la mattinata al ricordo delle vittime delle alluvioni che nel 2011 e nel 2014 sconvolsero la città, unendo istituzioni, familiari e cittadini in un momento di profonda partecipazion ... Come scrive genova3000.it