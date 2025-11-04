Genova l’opposizione protesta in Consiglio contro le nuove tariffe Amt

Ilsecoloxix.it | 4 nov 2025

All'inizio della seduta i consiglieri comunali di centrodestra si sono alzati sollevando cartelli che riproducevano biglietti del bus, con lo slogan della campagna elettorale della sindaca, Silvia Salis, "È già domani, i genovesi ringraziano". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

