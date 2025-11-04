Genova il piano d’emergenza di Amiu per le feste di Natale Il Comune | Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti

Ilsecoloxix.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al vaglio della società misure per la raccolta nel periodo natalizio. Rinnovato il bando per portare fuori regione l’indifferenziato. L’assessora Pericu: “In caso di emergenza ci sarà un’ordinanza del sindaco per liberare le strade”. Ipotesi trasferimenti temporanei a Scarpino, Volpara o nell’area dell’ex Dufour in corso Perrone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova il piano d8217emergenza di amiu per le feste di natale il comune mancano aree di stoccaggio dei rifiuti

© Ilsecoloxix.it - Genova, il piano d’emergenza di Amiu per le feste di Natale. Il Comune: “Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti”

News recenti che potrebbero piacerti

genova piano d8217emergenza amiuAmiu, un piano d’emergenza per le feste: “Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti” - Al vaglio della società misure per la raccolta nel periodo natalizio. Da ilsecoloxix.it

Rifiuti a Genova, Tursi prepara il 'piano Natale' per evitare il caos. E si cercano discariche temporanee - Il Programma Politico di questa sera in onda alle 21 sarà interamente dedicato alla situazione Amiu, all’emergenza spazzatura e al tema inceneritore. Lo riporta primocanale.it

Rifiuti, Amiu prepara il piano d’emergenza anche per Natale: “Sarà la tempesta perfetta” - L'assessora Pericu: "Nei casi più gravi ordinanza del sindaco per togliere i rifiuti dalle strade, ma serve un'area di stoccaggio". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genova Piano D8217emergenza Amiu