Genova convincevano parenti e amici a investire i soldi online ma non erano abilitati indagati 4 poliziotti

Gli agenti in sei anni hanno gestito circa quattro milioni di euro di capitali. In cambio ricevevano una percentuale sugli interessi maturati, ma erano abusivi Pubblicizzavano attraverso video sui social investenti su alcune note piattaforme di trading online e negli anni sono riusciti a conv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, convincevano parenti e amici a investire i soldi online ma non erano abilitati, indagati 4 poliziotti

