GENOA-MILAN 1-2 | IN EVIDENZA | Leao scatena la rimonta rossonera | Serie A 2024 25
Il portoghese ha segnato a 15 minuti dalla fine prima che l’autogol di Frendrup completasse la rimonta degli ospiti, . Guarda questo video su Youtube L'articolo GENOA-MILAN 1-2 IN EVIDENZA Leao scatena la rimonta rossonera Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
RIEPILOGO 26 OTTOBRE 2025 SERIE A Classifica: Roma 9; Napoli e Lazio 6; Inter 5; Fiorentina, Sassuolo, Juventus e Parma 4; Genoa, Milan e Como 3; Ternana 0. SERIE C Tutto invariato in vetta: hanno vinto tutte le prime 3, non senza fatica Moncalieri e P - facebook.com Vai su Facebook
Bakker dopo Genoa-Milan: “Abbiamo lottato fino al fischio finale. Ora la Roma: vogliamo vincere” ? - X Vai su X
Il Milan rimonta ancora. Il 2-1 al Genoa tiene viva la speranza europea - Il Milan vince ancora in rimonta e anche contro il Genoa, sotto il diluvio del Ferraris, porta a casa 3 punti importanti partendo da una situazione di svantaggio. Lo riporta calciomercato.com
Genoa, vittoria della rinascita: 2-1 al Sassuolo in extremis con Ostigard - Nella settimana più difficile della sua recente storia, il Genoa trova il modo migliore per rialzarsi: la prima vittoria in Serie A ... sportface.it scrive
Ostigard a tempo scaduto, il Genoa passa sul Sassuolo per 2-1: che debutto per Criscito - Colpaccio salvezza del Genoa, che nel giorno dell'esordio su una panchina di Serie A di Domenico Criscito (anche se, formalmente, per una questione di patentino il tecnico in distinta era Roberto Murg ... Segnala msn.com