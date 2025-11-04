Genoa contro la Fiorentina si va verso la conferma del duo Murgita Criscito! Ma la dirigenza rossoblù non ha rinunciato ad una sua alternativa
Dopo la vittoria al 92’ contro il Sassuolo a Reggio Emilia, il Genoa ha tirato un sospiro di sollievo, lasciandosi alle spalle il ko nell’ultimo turno e la contestazione della Gradinata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
De Rossi in bilico, il balletto tra Vanoli e D’Aversa, poi spunta Criscito: il racconto di 24 ore di follia sull’asse Fiorentina-Genoa La notizia di questa mattina è che Pioli è stato esonerato. La Viola ha in ballo due tecnici: l'ex Torino però piace anche a Genova. Do - facebook.com Vai su Facebook
L’incrocio pericoloso svelato ieri mattina sta prendendo forma: Paolo #Vanoli ha messo in stand-by il #Genoa (che nel frattempo dialoga con Daniele #DeRossi) per aspettare la #Fiorentina, che l’ha inserito nella propria short list per la panchina. E domenica c - X Vai su X
Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina - La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, arrivata con il. Riporta tuttomercatoweb.com
Verso Genoa-Fiorentina | Oggi scarico, domani la ripresa. La situazione - Il Genoa riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida contro la Fiorentina. Si legge su buoncalcioatutti.it
Genoa, salgono le chance di vedere Murgita-Criscito contro la Fiorentina - La Fiorentina non è l'unica squadra della Serie A in cerca di un nuovo allenatore, anche il Genoa, prossimo avversario dei viola in campionato, sta scandagliando il mercato ... Riporta firenzeviola.it