Gene Gnocchi superstar Ecco lo show ’Il Museo Ambulante’

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa rimane di una visita guidata in un museo se dopo ore di percorso iniziano a fare male i piedi? Si può travisare un sandalo raffigurato in un dipinto dell’800 identificandolo come una Birkenstock? Di sicuro il filo conduttore che lega gli spettacoli di Gene Gnocchi all’arte museale, dopo l’Aperigene al Mic di Faenza e la "Lectio Magistrhahahalis" al Museo Civico San Domenico di Forlì, si arricchisce di una nuova divertente piece che andrà in scena per la prima volta domenica 14 novembre alle 17 al Teatro Sala Fellini di Faenza: ’ Il Museo Ambulante. La storia dell’arte per chi ha male ai piedi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

