GDS caso stagisti Sky | Nessun licenziamento ecco la decisione finale

Caso stagisti Sky. Il caso scoppiato durante Verona-Inter all’interno della redazione di Sky Sport ha alimentato discussioni e polemiche per giorni, rimbalzando sui social e nei programmi sportivi. Le immagini, diventate virali, mostravano due stagisti esultare per il gol dell’ Inter proprio mentre andava in onda il telegiornale. Una leggerezza che ha subito scatenato critiche sulla professionalità di chi lavora o aspira a lavorare nel giornalismo sportivo. In un ambiente dove la neutralità è considerata una pietra fondante, l’episodio si è trasformato in un caso mediatico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia, la situazione si sta ridimensionando rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

