Gaza piano USA all’ONU | missione internazionale di controllo fino al 2027

Secondo quanto rivelato dal portale Axios, gli Stati Uniti hanno trasmesso a diversi membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione che prevede la nascita di una forza internazionale incaricata di operare nella Striscia di Gaza per almeno due anni. Il documento, classificato come «sensibile ma non riservato», delinea un ampio mandato che consentirebbe a Washington e agli altri Paesi aderenti di gestire la sicurezza e la governance provvisoria dell’enclave palestinese fino alla fine del 2027, con la possibilità di proroghe. La proposta, destinata a diventare la base dei negoziati nelle prossime settimane, mira a ottenere il voto del Consiglio di Sicurezza entro dicembre, così da permettere il dispiegamento dei primi contingenti internazionali già a gennaio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gaza, piano USA all’ONU: missione internazionale di controllo fino al 2027

