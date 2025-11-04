Gaza leader filo-israeliano Hossam Al-Astal brucia con la benzina la bandiera di Hamas ma prende fuoco anche il compagno - VIDEO
Nella diretta social, l'ex membro dell'ANP e oggi leader di un'organizzazione ambigua, che combatte Hamas perché manipolata dal governo israeliano, appicca il fuoco con disprezzo verso i miliziani, provocando però la propagazione delle fiamme nel compagno che l'ha aiutato a gettare la benzina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Michele Giorgio, Accordo su Amjad Shawa: il leader delle ong guiderà l’esecutivo a Gaza, Il Manifesto, 28 ottobre 2025 Striscia continua L'intesa sul nome sarebbe stata raggiunta al Cairo da Hamas e Fatah. Seppelliti ieri 41 palestinesi senza nome. Il gruppo Vai su Facebook
Media: "Coloni israeliani assaltano Moschea Al-Aqsa". LIVE - L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ... Come scrive tg24.sky.it
Gaza, Israele conferma identità salme ostaggi consegnate da Hamas - È pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di Israele, oltre la cosiddetta Linea Gialla. Si legge su tg24.sky.it
Papa Leone XIV incontra Abu Mazen in Vaticano - Il primo incontro tra i due leader avviene in un momento delicato, con la tregua a Gaza ancora fragile dopo i recenti attacchi israeliani ... Riporta milanofinanza.it