Gaza il 49,5% dei giornalisti morti colpiti di notte in famiglia con software militari AI e sistemi di targeting | i dati del Databases for Palestine

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito dal giornalista Goodluck su dati raccolti dal "Databases for Palestine", dei 327 giornalisti uccisi dal fuoco israeliano 154 si trovavano nella loro abitazione. L'effetto collaterale del loro assassinio è stata l'uccisione di circa 756 familiari Dei 327 giornalisti ucc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

