Decine di coloni israeliani hanno assaltato i cortili della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Sono oltre 450 i coloni israeliani che hanno assaltato il complesso della moschea, sotto la protezione della polizia israeliana. La notizia viene riportata dall’agenzia di stampa palestinese, Wafa. Il governatorato di Gerusalemme parla di un totale di 465 coloni che hanno preso d’assalto i cortili della moschea, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici. Non si tratta dell’unica provocazione dei coloni di oggi: altri coloni hanno infatti attaccato gli agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nella città di Aqraba, a sud di Nablus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gaza, i coloni israeliani assaltano la moschea di Al-Aqsa