Gaza i coloni israeliani assaltano la moschea di Al-Aqsa
Decine di coloni israeliani hanno assaltato i cortili della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Sono oltre 450 i coloni israeliani che hanno assaltato il complesso della moschea, sotto la protezione della polizia israeliana. La notizia viene riportata dall’agenzia di stampa palestinese, Wafa. Il governatorato di Gerusalemme parla di un totale di 465 coloni che hanno preso d’assalto i cortili della moschea, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici. Non si tratta dell’unica provocazione dei coloni di oggi: altri coloni hanno infatti attaccato gli agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nella città di Aqraba, a sud di Nablus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hamas rigetta accuse Usa su furto camion aiuti, "infondate"Media, attacco israeliano nel sud del Libano: 4 vittime. Onu, ottobre mese peggiore per attacchi coloni Cisgiordania #Hamas #Gaza #MedioOriente #Israele #Libano #Cisgiordania #ConflittoIsraelopal Vai su Facebook
La “guerra dei dunum” fuori #Gaza. Palmo a palmo i coloni conquistano la #Palestina, cacciano i residenti e irridono l’autorità palestinese. Con la copertura del governo #Israele @nelloscavo inviato a #Ramallah @Avvenire_Nei - X Vai su X
Gaza, le ultime notizie di oggi. Centinaia di coloni israeliani assaltano la Moschea di Al-Aqsa - Gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno causato 240 morti e 607 feriti dallo scorso 11 ottobre, quando è entrato in vigore il cessate il fuoco. Lo riporta ilmessaggero.it
Media: "Coloni israeliani assaltano Moschea Al-Aqsa". LIVE - L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ... Come scrive tg24.sky.it
Gaza, tregua appesa a un filo: assalto di coloni a moschea di Al-Aqsa - Mentre a Gerusalemme centinaia di coloni entrano nel complesso di Al- Secondo pupia.tv