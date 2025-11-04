Gaza gli Usa premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas
L'esercito israeliano: "Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas". Trump: "Gli Stati Uniti saranno coinvolti nel processo a Netanyahu". Arrestata l'ex procuratrice militare dell'Idf e l'ex procuratore capo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Consegna altri due corpi I ultraortodossi in piazza contro la leva Gli Stati Uniti premono per le truppe straniere nella Striscia @dafrattini, @Corriere - X Vai su X
GAZA/ 1. “Gli Usa premono su Israele per fare lo Stato palestinese ma Hamas chiede altro in cambio del disarmo” - Trump manda Wiitkoff, Kushner e Vance a puntellare il cessate il fuoco. Da ilsussidiario.net
Il paradosso di Gaza: Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid, ma per gli Usa la tregua regge - Nella Striscia: si alternano attacchi e momenti di pace armata. Da today.it
Gaza, Israele conferma identità salme ostaggi consegnate da Hamas. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele: “Stiamo lavorando all'identificazione corpi ostaggi restituiti”. Lo riporta tg24.sky.it