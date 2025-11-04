Gaza gli Usa premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas | E propongono una forza internazionale nella Striscia

L'esercito israeliano: "Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas". Trump: "Gli Stati Uniti saranno coinvolti nel processo a Netanyahu". Arrestata l'ex procuratrice militare dell'Idf e l'ex procuratore capo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, gli Usa premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas | E propongono una forza internazionale nella Striscia

Consegna altri due corpi I ultraortodossi in piazza contro la leva Gli Stati Uniti premono per le truppe straniere nella Striscia @dafrattini, @Corriere - X Vai su X

Gaza, gli Usa premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas | E propongono una forza internazionale nella Striscia - Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Israele affinché consenta il passaggio sicuro a circa 200 militanti di Hamas attualmente nascosti nei tunnel sotto l ... Secondo msn.com

GAZA/ 1. “Gli Usa premono su Israele per fare lo Stato palestinese ma Hamas chiede altro in cambio del disarmo” - Trump manda Wiitkoff, Kushner e Vance a puntellare il cessate il fuoco. Secondo ilsussidiario.net

Gaza, Israele conferma identità salme ostaggi consegnate da Hamas. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele: “Stiamo lavorando all'identificazione corpi ostaggi restituiti”. Come scrive tg24.sky.it