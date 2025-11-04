Gaza due anni di transizione con forza ONU | ecco cosa prevede la bozza Usa

Saranno di almeno due anni i mandati dell'amministrazione transitoria a guida americana e della forza internazionale di stabilizzazione che saranno istituite per garantire l'attuazione del piano per Gaza. Lo prevede la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite preparata dagli Stati Uniti e anticipata dal portale israeliano Ynet. Il Consiglio di pace (Board of Peace, BoP nell'acronimo inglese), che il presidente americano Donald Trump intende presiedere, e “le presenze civili e di sicurezza internazionali” sono “autorizzate fino al 31 dicembre 2027, fatte salve ulteriori decisioni del Consiglio”, si legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

