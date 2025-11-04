Gaza Croce Rossa riceve da Hamas bara col corpo di un ostaggio israeliano | Israele coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

Gli Stati Uniti premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas E propongono una forza internazionale nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Croce Rossa riceve da Hamas bara col corpo di un ostaggio israeliano | Israele, coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

Scopri altri approfondimenti

IDF: "CROCE ROSSA HA PRESO POSSESSO DELLE SALME DEI TRE OSTAGGI" L'esercito israeliano ha annunciato che Hamas ha consegnato le bare contenenti i corpi di tre ostaggi alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, nell'ambito dell'accordo di cessat - facebook.com Vai su Facebook

7 ottobre, continua l'odio a Gaza. "Una situazione drammatica. Viene da dire che l'Umanità stia fallendo. È disumano aver attaccato la popolazione civile, i luoghi di cura e di istruzione, aver ucciso gli operatori umanitari". Così @rosariovalastro a Rai News. - X Vai su X

Gaza, Croce Rossa riceve da Hamas bara col corpo di un ostaggio israeliano | Israele, coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme - Centinaia di coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso della Moschea di Al- Da msn.com

Israele riceve i corpi di due ostaggi: tregua fragile e nuovi raid su Gaza - La consegna è avvenuta tramite la Croce Rossa, che ha trasferito le bare all’Istituto forense Abu Kabi ... Scrive online-news.it

Gaza, Israele conferma identità salme ostaggi consegnate da Hamas. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele: “Stiamo lavorando all'identificazione corpi ostaggi restituiti”. Scrive tg24.sky.it