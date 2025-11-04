Gaza bozza risoluzione Usa all’Onu | forza di stabilizzazione per almeno due anni Turchia e Paesi arabi | Futuro deve essere guidato da palestinesi

Un progetto già anticipato dal Giornale d'Italia, che aveva ricostruito come fosse in programma una task force armata con il coinvolgimento di altri Paesi per militarizzare la Striscia Gli Usa hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu una bozza di risoluzione per l'is. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, bozza risoluzione Usa all’Onu: forza di “stabilizzazione” per almeno due anni, Turchia e Paesi arabi: “Futuro deve essere guidato da palestinesi”

Leggi anche questi approfondimenti

MEDIO ORIENTE | Gli Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu una bozza di risoluzione per l'istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Lo riporta Axios citando alcune fonti. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Gli Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu una bozza di risoluzione per l'istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni #ANSA - X Vai su X

Gaza, Usa inviano bozza a Consiglio Onu: cosa prevede il piano per la sicurezza e il governo della Striscia? - Secondo il Jerusalem Post, gli Stati Uniti hanno fatto circolare tra i membri del Consiglio di Sicurezza una bozza di risoluzione che dettaglia il piano sul futuro di Gaza. Come scrive msn.com

ONU, il piano Usa per Gaza: forza internazionale di stabilizzazione fino al 2027 - Saranno di almeno due anni i mandati dell’amministrazione transitoria a guida americana e della forza internazionale di stabilizzazione che ... iltempo.it scrive

Piano USA per la Sicurezza Internazionale a Gaza nel 2025: Prospettive e Impatti - Esplora il Piano degli Stati Uniti per Gaza e il suo Impatto sulla Sicurezza Regionale: Analisi Approfondita e Riflessioni Strategiche. Scrive notizie.it