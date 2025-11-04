Gaza 49,5% di giornalisti morti colpito di notte in famiglia con software militari AI e sistemi di targeting | i dati del Databases for Palestine
Secondo quanto riferito dal giornalista Goodluck su dati raccolti dal "Databases for Palestine", dei 327 giornalisti uccisi dal fuoco israeliano 154 si trovavano nella loro abitazione. L'effetto collaterale del loro assassinio è stata l'uccisione di circa 756 familiari Dei 327 giornalisti ucc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il 49,5% dei giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 è stato colpito di notte o all’alba mentre dormiva in tende a casa con i propri cari. A raccontarlo è Kalen Goodluck, giornalista investigativo sul canale Substack No Frontiers riprendendo i dati raccolti dal g - facebook.com Vai su Facebook
