Gattino prigioniero sui piloni del ponte staffetta degli animalisti per salvarlo

Anconatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – È un'impresa eroica quella che un gruppo di animalisti ha messo in piedi questa sera, attorno alle 19, per salvare un gattino di tre mesi imprigionato sui piloni del ponte del bypass, in via Mattei, nella zona industriale del porto. La bestiolina è spaventata e non riesce a trovare una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ponte su Stretto, la vista panoramica delle due sponde: le immagini dal drone - Le immagini dal drone delle sponde dello Stretto di Messina con i suoi piloni realizzate a poche ore dalla seduta del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Gattino Prigioniero Piloni Ponte