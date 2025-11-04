Gattino prigioniero sui piloni del ponte staffetta degli animalisti per salvarlo
ANCONA – È un'impresa eroica quella che un gruppo di animalisti ha messo in piedi questa sera, attorno alle 19, per salvare un gattino di tre mesi imprigionato sui piloni del ponte del bypass, in via Mattei, nella zona industriale del porto. La bestiolina è spaventata e non riesce a trovare una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
