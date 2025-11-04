Gasdotto Nord Stream Kuznietsov in sciopero della fame

Repubblica.it | 4 nov 2025

In attesa della decisione sulla consegna alla Germania il presunto attentatore, arrestato a Rimini, chiede “il rispetto dei diritti fondamentali: cibo adeguato, un ambiente salubre e incontri coi propri familiari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

gasdotto nord stream kuznietsov in sciopero della fame

© Repubblica.it - Gasdotto Nord Stream, Kuznietsov in sciopero della fame

