Garlasco nuove rivelazioni sull’avvocato Massimo Lovati

Massimo Lovati torna al centro del caso di Garlasco. Le parole del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e consulente della difesa di Alberto Stasi, hanno riaperto un capitolo che molti ritenevano chiuso. Le sue dichiarazioni, rilasciate in diretta durante la trasmissione "Storie Italiane" di Eleonora Daniele, hanno sollevato dubbi sulla gestione di una consulenza tecnica del 2017, rimasta – secondo quanto emerso – fuori dagli atti ufficiali. Un dettaglio che oggi fa tremare Lovati, all'epoca tra i legali coinvolti nella difesa. Fino a poco tempo fa, l'avvocato milanese sembrava aver archiviato la vicenda legata ad Andrea Sempio, l'amico di Chiara Poggi finito al centro di un nuovo filone d'inchiesta.

