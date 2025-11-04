Garlasco nuova rivelazione sull’avvocato Massimo Lovati

Massimo Lovati, oggi, ha motivo di preoccuparsi. Le dichiarazioni del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e consulente della difesa di Alberto Stasi, hanno riaperto un capitolo che sembrava definitivamente chiuso: il caso di Garlasco. Parole pesanti, pronunciate in diretta televisiva durante la trasmissione “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, che gettano un’ombra sulla gestione di una consulenza tecnica del 2017, rimasta — a quanto pare — fuori dagli atti ufficiali. Ed è proprio questa omissione a riaccendere i riflettori e a far tremare Lovati, all’epoca tra i legali coinvolti nella difesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

