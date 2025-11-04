Garlasco l’avvocato di Giuseppe Sempio | Le domande all’interrogatorio di Andrea non le sapevano assolutamente

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it parla Tomaso Pisapia, l'avvocato di Giuseppe Sempio: "In questo momento non c'è nulla che accerti il fatto. Il mio assistito è estraneo". Il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione insieme all'ex pm di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

garlasco l8217avvocato giuseppe sempioGarlasco, l’avvocato di Giuseppe Sempio: “Le domande all’interrogatorio di Andrea non le sapevano assolutamente” - it parla Tomaso Pisapia, l'avvocato di Giuseppe Sempio: "In questo momento non c'è nulla che accerti il fatto ... Come scrive fanpage.it

garlasco l8217avvocato giuseppe sempioGarlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti - Si aggravano le posizioni della famiglia Sempio, si stanno completando gli accertamenti sui movimenti di denaro nel momento dell'archiviazione per Andrea Sempio nella prima inchiesta ... Si legge su rtl.it

Delitto di Garlasco, la teoria di Taccia su Giuseppe Sempio/ “Forse voleva accelerare tempi o temeva errori” - Delitto di Garlasco, Cataliotti e Taccia a Quarto Grado: la strana teoria sull'indagine per corruzione che coinvolge il papà di Andrea Sempio ... Come scrive ilsussidiario.net

