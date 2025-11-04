Garlasco l’avvocato di Giuseppe Sempio | Le domande all’interrogatorio di Andrea non le sapevano assolutamente
A Fanpage.it parla Tomaso Pisapia, l'avvocato di Giuseppe Sempio: "In questo momento non c'è nulla che accerti il fatto. Il mio assistito è estraneo". Il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione insieme all'ex pm di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ore14 Rai2. . Garlasco. In esclusiva a Ore14 sera l’avvocato Soldani, ex legale di Andrea Sempio, parla dell’avvocato Massimo Lovati, del Generale Luciano Garofano e dei soldi. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, #LiborioCataliotti è il nuovo avvocato di #Sempio. Ha difeso #WannaMarchi - X Vai su X
Garlasco, l’avvocato di Giuseppe Sempio: “Le domande all’interrogatorio di Andrea non le sapevano assolutamente” - it parla Tomaso Pisapia, l'avvocato di Giuseppe Sempio: "In questo momento non c'è nulla che accerti il fatto ... Come scrive fanpage.it
Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti - Si aggravano le posizioni della famiglia Sempio, si stanno completando gli accertamenti sui movimenti di denaro nel momento dell'archiviazione per Andrea Sempio nella prima inchiesta ... Si legge su rtl.it
Delitto di Garlasco, la teoria di Taccia su Giuseppe Sempio/ “Forse voleva accelerare tempi o temeva errori” - Delitto di Garlasco, Cataliotti e Taccia a Quarto Grado: la strana teoria sull'indagine per corruzione che coinvolge il papà di Andrea Sempio ... Come scrive ilsussidiario.net