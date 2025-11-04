Garlasco clamorosa rivelazione di Garofano sulla consulenza Linarello e lo scontro con Massimo Lovati

Le rivelazioni del generale Luciano Garofano sulla consulenza Linarello e lo scontro con Massimo Lovati sulla relazione su Andrea Sempio.

Garlasco in TV, nuovi colpi di scena: la mossa choc dei carabinieri e la verità del generale Garofano - La Procura di Brescia potrebbe applicare le norme antiterrorismo per smascherare il ‘sistema Pavia’: stasera le ultime a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti ... Come scrive libero.it

Delitto di Garlasco, Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio - Mentre è ancora in corso l’incidente probatorio nell’inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, l’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, “ha rinunciato all'incarico di ... tg24.sky.it scrive

Garlasco, quando Luciano Garofano disse: «Se Andrea Sempio è colpevole lascio». L'intervista tre mesi prima della rinuncia diventa un caso - «Perché da ex generale dei Ris che ha lavorato al caso di Garlasco, ora è diventato consulente di Andrea Sempio? Si legge su corriereadriatico.it