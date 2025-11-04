Inter News 24 Le parole di Daniele Garbo, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio dell’ultimo turno di Serie A. SERIE A – Lo dedico alla Serie A più modesta che io ricordi. L’Inter rischia di non vincere con il Verona, il Milan di non vincere con la Roma e il Napoli di perdere con il Como. Dicono che sia un campionato appassionante ma io lo vedo semplicemente mediocre. La classifica sarà pure emozionante, ma continuo a non trovare una squadra convincente. SCUDETTO – Intanto Modric ha portato tantissimo alla squadra, sia a livello tecnico che a livello mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Garbo sicuro: «L’Inter è avanti per lo scudetto, Chivu è un grande allenatore. Serie A modesta, vi spiego perché»