Garbo sicuro | L’Inter è avanti per lo scudetto Chivu è un grande allenatore Serie A modesta vi spiego perché

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Daniele Garbo, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio dell’ultimo turno di Serie A. SERIE A – Lo dedico alla Serie A più modesta che io ricordi. L’Inter rischia di non vincere con il Verona, il Milan di non vincere con la Roma e il Napoli di perdere con il Como. Dicono che sia un campionato appassionante ma io lo vedo semplicemente mediocre. La classifica sarà pure emozionante, ma continuo a non trovare una squadra convincente. SCUDETTO – Intanto Modric ha portato tantissimo alla squadra, sia a livello tecnico che a livello mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

garbo sicuro l8217inter 232 avanti per lo scudetto chivu 232 un grande allenatore serie a modesta vi spiego perch233

© Internews24.com - Garbo sicuro: «L’Inter è avanti per lo scudetto, Chivu è un grande allenatore. Serie A modesta, vi spiego perché»

Contenuti che potrebbero interessarti

Garbo sicuro: “Kean ci sarà con il Milan. Solo la sua presenza infastidirà la difesa rossonera” - Daniele Garbo &#232; intervenuto nel corso del pomeriggio a TMW Radio per analizzare gli infortuni di alcuni giocatori, tra cui quello di Moise Kean. Come scrive msn.com

Garbo sicuro: “Pioli non &#232; il responsabile del periodo negativo. La colpa è dei giocatori” - Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Tmw Radio per fare un punto sulle squadre dopo la sesta giornata di campionato. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garbo Sicuro L8217inter 232