Garbo sicuro | L’Inter è avanti per lo scudetto Chivu è un grande allenatore Serie A modesta vi spiego perché
Inter News 24 Le parole di Daniele Garbo, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio dell’ultimo turno di Serie A. SERIE A – Lo dedico alla Serie A più modesta che io ricordi. L’Inter rischia di non vincere con il Verona, il Milan di non vincere con la Roma e il Napoli di perdere con il Como. Dicono che sia un campionato appassionante ma io lo vedo semplicemente mediocre. La classifica sarà pure emozionante, ma continuo a non trovare una squadra convincente. SCUDETTO – Intanto Modric ha portato tantissimo alla squadra, sia a livello tecnico che a livello mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Una amica di vecchia data…..oggi Maestra dei lievitati, Pietro superchef e Maria che lo sopporta (), e taaaanto suino calabrese….il garbo di Luigi in sala e la mano di Marco nei piatti, una sosta che merita. Al netto di piccole sbavature, che sono sicuro verr Vai su Facebook
Garbo sicuro: “Kean ci sarà con il Milan. Solo la sua presenza infastidirà la difesa rossonera” - Daniele Garbo è intervenuto nel corso del pomeriggio a TMW Radio per analizzare gli infortuni di alcuni giocatori, tra cui quello di Moise Kean. Come scrive msn.com
Garbo sicuro: “Pioli non è il responsabile del periodo negativo. La colpa è dei giocatori” - Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Tmw Radio per fare un punto sulle squadre dopo la sesta giornata di campionato. Riporta msn.com