Gambassi super rimonta con doppietta di Paoletti

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pazzesca rimonta del Gambassi, che sotto 3-0 a Novoli ad inizio ripresa riesce ad evitare la sconfitta nella settima giornata del girone C di Prima Categoria. Per i termali a segno Borgognoni (subentrato dalla panchina) e l’ex Paoletti (nella foto) con una doppietta. Esordio tra i pali dell’esperto ex Castelfiorentino e Certaldo, Stefano Lisi (‘91). I termali salgono a 7 punti, ma restano in zona play-out, dove nel girone F di Seconda Categoria stazionano pure Santa Maria, Casenuove Gambassi, Capraia e Monterappoli. I primi hanno incassato la seconda sconfitta di fila cedendo 1-0 in casa alla più quotata Atletica Castello, passata a venti minuti dalla fine con un bel tiro piazzato da fuori area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gambassi super rimonta con doppietta di paoletti

© Lanazione.it - Gambassi, super rimonta con doppietta di Paoletti

Altre letture consigliate

gambassi super rimonta doppiettaGambassi, super rimonta con doppietta di Paoletti - Ponte a Cappiano e Montaione sorridono ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gambassi Super Rimonta Doppietta