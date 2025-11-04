gambassi super rimonta con doppietta di paoletti

Pazzesca rimonta del Gambassi, che sotto 3-0 a Novoli ad inizio ripresa riesce ad evitare la sconfitta nella settima giornata del girone C di Prima Categoria. Per i termali a segno Borgognoni (subentrato dalla panchina) e l’ex Paoletti (nella foto) con una doppietta. Esordio tra i pali dell’esperto ex Castelfiorentino e Certaldo, Stefano Lisi (‘91). I termali salgono a 7 punti, ma restano in zona play-out, dove nel girone F di Seconda Categoria stazionano pure Santa Maria, Casenuove Gambassi, Capraia e Monterappoli. I primi hanno incassato la seconda sconfitta di fila cedendo 1-0 in casa alla più quotata Atletica Castello, passata a venti minuti dalla fine con un bel tiro piazzato da fuori area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

