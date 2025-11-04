Galloppa e l' occasione d' oro | con la Fiorentina può svoltare

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da enfant prodige a "ragazzo interrotto" del calcio italiano del Duemila a causa di una impressionante serie di infortuni. Quindi la decisione di fare l'allenatore, e ora, dopo l'esonero di Pioli, la grande chance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

