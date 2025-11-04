Galloppa e l' occasione d' oro | con la Fiorentina può svoltare

Da enfant prodige a "ragazzo interrotto" del calcio italiano del Duemila a causa di una impressionante serie di infortuni. Quindi la decisione di fare l'allenatore, e ora, dopo l'esonero di Pioli, la grande chance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galloppa e l'occasione d'oro: con la Fiorentina può svoltare

Altre letture consigliate

L’allenamento delle 15 sarà diretto da Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera che allenerà la squadra anche nell'allenamento mattutino delle 10:30 di domani. Domani, in occasione della partita di ritorno di Youth League tra Fiorentina e Legi - X Vai su X

Col rientro di #Lukaku sta a #Hojlund decidere se sparire in panchina o mettere in difficoltà Conte Il rientro del belga si avvicina e la partita di questa potrebbe essere un'ottima occasione per Rasmus di mettersi in mostra e rendersi indispensabile https://www.i - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Daniele Galloppa subentrato a Pioli alla Fiorentina: ha vinto una Coppa Italia con la Primavera - Daniele Galloppa è stato promosso dalla Primavera alla prima squadra per prendere il posto di Stefano Pioli, esonerato ... fanpage.it scrive