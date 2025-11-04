Galli sicuro | Questo Milan è da Scudetto C’è grande serenità in società

Giovanni Galli, ex storico portiere del Milan, ha parlato rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli sicuro: “Questo Milan è da Scudetto. C’è grande serenità in società”

Approfondisci con queste news

Riflessione molto bella di Baricco. Molto bella. Anche se non sono sicuro che sia il Novecento che rantola e mena fendenti atroci: a me sembra la riemersione dell'uomo del neolitico o della scimmia di 2001. Il Novecento non è stato peggio del secolo in cui Ce Vai su Facebook

F.Galli: "Milan, parole Boban? Poteva aspettare. E sul ds dico..." - A Rotocalcio, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Filippo Galli che ha parlato di Milan. tuttomercatoweb.com scrive

Galli, leggenda del Milan, ha esaltato le prestazioni di Matteo Gabbia e in generale il momento del difensore rossonero: le dichiarazioni - Galli, leggenda del Milan, ha esaltato le prestazioni di Matteo Gabbia e in generale il momento del difensore rossonero: le dichiarazioni Filippo Galli, ex difensore Rossonero, intervenuto a Radio Tv ... Da milannews24.com

Milan, Galli: "Camarda è pronto per fare il titolare. Oggi è difficile stare dalla parte di Fonseca" - difensore del Milan e dirigente specializzato nei settori giovanili (prima con i rossoneri e poi col Parma fra le altre) ha concesso una lunga intervista al Corriere dello ... Riporta calciomercato.com