Galli | Milan da Scudetto con Allegri e Tare Maignan da rinnovare E su Giménez dico …

Giovanni Galli, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva per 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli: “Milan da Scudetto con Allegri e Tare. Maignan da rinnovare. E su Giménez dico …”

Contenuti che potrebbero interessarti

Giovanni Galli: "Il Milan è da scudetto, finalmente noto serenità in società. Maignan, Leao e Gimenez: vi dico la mia" ? - X Vai su X

Filippo Galli, ex difensore del Milan, oggi allenatore e dirigente, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7. Di seguito le sue parole a poche ore dal big-match di San Siro tra Milan e Roma: Leggenda del Milan, ma un ramo della sua fami - facebook.com Vai su Facebook

Lotta Scudetto, Giovanni Galli: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juve. Allegri grande allenatore» - Lotta Scudetto, Giovanni Galli fa il suo pronostico a sorpresa: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juve» Giovanni Galli è stato un grande portiere del Milan di Arrig ... Come scrive calcionews24.com

Giovanni Galli non ha dubbi: "Questo Milan è da scudetto" - Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex Milan Giovanni Galli ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e ... Scrive milannews.it

Giovanni Galli, ex portiere, ha parlato così della corsa per lo Scudetto, uscendo allo scoperto sulla Juventus di Luciano Spalletti - Giovanni Galli, ex portiere, ha parlato così della corsa per lo Scudetto, uscendo allo scoperto sulla Juventus di Luciano Spalletti Giovanni Galli è stato un ottimo portiere del Milan di Arrigo Sacchi ... Scrive juventusnews24.com