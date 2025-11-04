Nuova macabra intimidazione per la Giudice Maria Francesca Mariano. Nelle scorse ore sono stati rinvenuti sulla tomba del padre, nella cappella di famiglia che sorge nel cimitero di Galatina, la testa mozzata di un capretto con un coltello ed un messaggio di minacce rivolte alla della Giudice del Tribunale di Lecce, già sotto scorta da settembre del 2023 e che ora vede rafforzata tale misura protettiva. A fare la sconcertante scoperta è stata ieri mattina la stessa magistrata antimafia che, recatasi in visita privata sul posto, ha avvertito un odore disgustoso: una volta entrata nella cappella, la Gip ha trovato la testa dell’animale lasciata sulla lapide. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Galatina, altra pesante intimidazione alla giudice antimafia: testa di capretto sulla tomba del padre Anche un coltello e un biglietto minatorio