Gaetano La Manna l' operaio ferito dopo il crollo della Torre dei Conti | Un boato e siamo precipitati di sotto

Negli occhi ha ancora il terrore di quegli istanti: il tremore delle mura e del pavimento, come un rombo. Poi la fuga precipitosa e il boato. Gaetano La Manna, 64 anni, viene inghiottito da una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaetano La Manna, l'operaio ferito dopo il crollo della Torre dei Conti: «Un boato e siamo precipitati di sotto»

Contenuti che potrebbero interessarti

Diplomi di Specializzazione in Nefrologia 2025 Lunedì 3 novembre si terrà la cerimonia di conferimento dei diplomi della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L’evento, presieduto dal Prof. Gaetano L - facebook.com Vai su Facebook

Gaetano La Manna, l'operaio ferito dopo il crollo della Torre dei Conti: «Un boato e siamo precipitati di sotto» - Negli occhi ha ancora il terrore di quegli istanti: il tremore delle mura e del pavimento, come un rombo. Da ilmessaggero.it

Torre dei Conti, il muratore ferito Gaetano La Manna: «Ora sto meglio. Ho sentito un boato ed è venuto tutto giù, è crollato tutto» - Ho sentito un boato ed è venuto tutto giù, è crollato tutto». Riporta msn.com